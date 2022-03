Naaktzwemmers niet welkom in Duinrell na vermeende bedreigingen: ‘Pedowalhalla toch!’

Pathé weigert docu over FVD-kamerlid Gideon van Meijeren in Tuschinski te vertonen: ‘Niet passend’

Het Amsterdamse Tuschinski gaat een film over Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie toch niet vertonen. ,,In het licht van de nagedachtenis van Abraham Tuschinski, die zelf tijdens de Holocaust is vermoord, vinden we het niet passend de première van deze documentaire te vertonen”, meldt bioscoopketen Pathé op Twitter.

13 maart