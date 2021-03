Naast de coronapandemie, is er ook een femicidepandemie gaande

Dankzij de avondklok maak ik me nooit meer zorgen over mijn dochter die uitgaat en bij nacht en ontij alleen door de stad fietst. En loop ik zelf ook niet meer van een feestje in het donker door het park of de stad, de sleutelbos in mijn handen, met mijn hart in de keel omdat er een duister type tien meter achter me loopt.