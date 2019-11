Nabestaande Jacqueline wil strafzaak tegen Eternit: ‘Fabriek alsnog dicht’

LIVE Intocht van Sinter­klaas: voor klein én groot een spannende dag

12:48 Vandaag komt Sinterklaas aan in ons land. De jaarlijkse intocht belooft voor velen weer een groot feest te worden. Toch was er, net als voorgaande jaren, ook nu weer de nodige ophef over Sints Pieten. Zwart of niet? Op een aantal plaatsen liepen de gemoederen hoog op. De vraag is hoe de feestelijkheden vandaag zullen verlopen. Wij houden de intocht bij ons liveblog. Hieronder lees je alles.