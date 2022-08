Nabestaanden geschokt dat dader koelbloedige executies mogelijk vrijkomt: ‘Wij hebben levenslang’

Met video Zeker drie gewonden bij gasexplo­sie in appartemen­ten­com­plex Zutphen

Bij een gasexplosie vanmiddag in een appartementencomplex in Zutphen zijn drie gewonden gevallen. Het gaat om een pand aan de Halvemaanstraat. Hulpdiensten zijn massaal op de melding afgekomen. Ook is een traumahelikopter inmiddels geland.

24 augustus