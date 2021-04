Nabestaanden Jan (73) dienen schadeclaim in bij jonge pedojagers

Vandaag was bij de rechtbank in Arnhem de eerste zitting over de fatale mishandeling vorig jaar in het Arnhemse Spijkerkwartier. Vijf jongens uit Arnhem en Rozendaal stonden terecht.



De docent werd door hen uitgelokt en mishandeld. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De zaak kreeg landelijk veel aandacht omdat het om pedojagen ging. De verdachten zijn afkomstig uit gegoede gezinnen.