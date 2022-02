Nachthoreca opent tijdens De Nacht staat op, naast boetes en sluitingen actie rustig verlopen

De protestactie De Nacht staat op is overwegend rustig verlopen. In meerdere steden openden nachthoreca zaterdagavond in strijd met de coronamaatregelen hun deuren. Bij verschillende nachtclubs en discotheken in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Utrecht was het erg druk. Veel locaties waren op voorhand uitverkocht.

Met de actie protesteerden nachtclubs en discotheken tegen de coronamaatregelen. De actie werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). De initiatiefnemers zeggen het zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. In het hele land sloten zich clubs aan bij de actie.

‘Gekkenhuis’ in Amsterdam

De gemeente Amsterdam waarschuwde vooraf met een boete van 4500 euro voor clubs die hun deuren na 22.00 uur openhielden, maar toch besloten veel clubs wel te openen. Het was erg druk in de hoofdstad in de nacht van zaterdag op zondag, maar voor zover bekend werd er echter nergens ingegrepen.

Op het Leidseplein in Amsterdam stonden er voor onder andere de Chicago Social Club en Jimmy Woo lange rijen mensen om naar binnen te komen. ‘Het wordt een gekkenhuis’, aldus een medewerkster bij een van de deuren. Geïnteresseerden die op de bonnefooi proberen binnen te komen werden teleurgesteld, alle clubs in de hoofdstad die meededen aan de actie waren al uitverkocht.

Volledig scherm Uitgaanspubliek in de rij bij Escape tijdens de protestactie De Nacht staat op. In Amsterdam deden diverse clubs mee met de actie, waarmee ze aandacht wilden vragen voor de langdurige sluiting waar het nachtleven vanwege de coronamaatregelen mee te maken heeft. © ANP

Waarschuwingen in Utrecht

In Utrecht trapte club Ekko af om 21.00 uur. Mensen probeerden aan de deur vergeefs nog aan een kaartje te komen. Helaas uitverkocht, aldus de beveiligers. Aan de deur moesten de bezoekers hun coronatoegangsbewijs tonen. De stappers waren in opperbeste stemming. ,,Het is voor het eerst in twee jaar dat wij weer kunnen stappen in een club. Ik hoop dat we het zo laat mogelijk kunnen maken”, zegt Kelly Tijhuis. Zij heeft het uitgaan enorm gemist. ,,Dit is zo goed voor onze mentale gezondheid”, aldus Tijhuis die als fractiemedewerker bij de lokale partij Student & Starter werkt.

In Utrecht kregen tien locaties een mondelinge waarschuwing. Poppodium De Helling kreeg volgens RTV Utrecht ook een schriftelijke waarschuwing met de oproep om uiterlijk 02.30 uur te sluiten. Daaraan werd gehoor gegeven.

Volledig scherm Uitgaanspubliek in poppodium De Helling tijdens de protestactie De Nacht staat op. © ANP

Boete in Tilburg

Poppodium 013 in Tilburg heeft zaterdagavond een boete van 10.000 euro gekregen op gronde dat de club in strijd met de coronaregels na 22.00 uur nog open was. Boa’s die kwamen controleren legden de boete op, zegt een woordvoerder van 013.

Het feest, waarvoor 013 zo'n 1400 kaartjes had verkocht, ging uiteindelijk wel door. Ook hier probeerden onverwachte feestgangers nog een plekje te scoren, maar alles was al uitverkocht. Voor zover bekend zijn de handhavers niet meer teruggekomen om het feest te beëindigen. Volgens een woordvoerder van 013 zouden er dan te veel mensen tegelijkertijd de straat op gaan.

Volledig scherm Poppodium 013 in Tilburg kreeg van de gemeenten een boete van 10.000 euro voor deelname aan het protest. © Persburo BMS / Jack Brekelmans

Feest in Haarlem beëindigd

In Het Patronaat in Haarlem was het erg druk, waardoor handhavers daar uiteindelijk hebben besloten de feestelijkheden te beëindigen. Om 22.45 uur sommeerden boa’s de club om te stoppen met de optredens, zegt directeur Jolanda Beyer. ,,We hebben gevraagd of we nog even door konden gaan, maar dat was geen optie.” Daarop ging ze het podium op en vroeg het publiek om de club te verlaten, wat volgens haar rustig verliep. Boa’s bleven wel in de buurt om te kijken of iedereen ook echt de club verliet.

Het Patronaat hing een boete van 50.000 euro boven het hoofd als de club geen gehoor zou geven aan het bevel te stoppen met het feest. Beyer zegt blij te zijn dat het Patronaat ruim anderhalf uur open is geweest. ,,Daar ben ik de burgemeester een beetje dankbaar voor.”

Volledig scherm Een feest bij poppodium Patronaat in Haarlem werd door handhavers beëindigd tijdens de actie De Nacht staat op. © ANP

Illegale feesten in Maastricht en Groningen

In Maastricht waren de clubs weliswaar dicht, maar er waren zaterdagavond wel enkele duizenden jongeren op de been voor een illegale raveparty. Ze protesteerden tegen het feit dat de nachthoreca niet open mag in de stad op straffe van een dwangsom van 50.000 euro. Op het illegale feest op de Griend, een groenstrook aan de Maas, werd er door de aanwezigen her en der lachgas gebruikt, vuurwerk afgestoken en muziek geluisterd. Kort voor middernacht leek het feestje tegen het einde aan te lopen en waren veel jongeren alweer vertrokken.

Ook in Groningen besloot de nachthoreca vooralsnog niet te openen voor de protestactie. Gelijk aan Maastricht vond ook daar een groot, illegaal feest plaats. Ook in het noorden waren de feestelijkheden voor middernacht grotendeels klaar, en is het verder rustig verlopen.

Volledig scherm In Maastricht vond er een illegale rave plaats bij stadspark de Griend. © ANP

Drukte in Rotterdam

In Rotterdam was het onder andere druk bij de clubs Rotown, Annabel, en cultuurpodium Perron. Er stonden grote rijen mensen te hopen een plekje te bemachtigen, maar een groot deel daarvan mocht uiteindelijk niet meer naar binnen. Ook cafés in de omgeving van de clubs sloten de deuren niet na 22.00 uur in de Maasstad, hoewel dat wel had gemoeten.

Eerder deze week waarschuwde de gemeente Rotterdam clubs die in de nacht van zaterdag op zondag mee willen doen aan de protestactie. ,,Een echt protest na tien uur mag, maar gewoon open zijn en een biertje tappen en dansen mag niet. Dat is echt in strijd met de coronaregels.’’

Volledig scherm Ook in Rotterdam was het druk in de nachthoreca tijdens de actie De Nacht staat op. © Frank de Roo