Nachtmerrie voorbij: zoon (27) van aan corona overleden sportschoolbaas mag ‘na wonder’ van ic af

Aan een periode van onzekerheid en wanhoop is voor de familie van de aan corona overleden Hans Schonewille een einde gekomen. De 27-jarige zoon van de bekende sportschooleigenaar belandde net als zijn vader met een coronabesmetting op de intensive care, maar inmiddels heeft hij die afdeling mogen verlaten. Het ziekenhuis in Groningen spreekt van een wonder, aldus de familie. 'Het is ongelofelijk wat voor veerkracht hij nog heeft.’

De bekende, sportieve familie Schonewille uit Hoogeveen (Drenthe) werd eind september ongenadig hard getroffen door het coronavirus. De 62-jarige Hans Schonewille, goedlachse eigenaar van een populaire sportschool en voormalig Sterkste Man van Nederland-finalist, overleed aan de gevolgen van zijn besmetting. Zijn sportieve zoon Bram belandde op de intensive care en moest aan de kunstmatige beademing.



De familie leefde wekenlang tussen hoop en vrees. Bram had op sommige dagen hoge koorts en een ontzettend hoge hartslag. Alsof hij de hele week de marathon had gelopen, zo omschreef zijn familie zijn medische toestand op sociale media. Bram bleef vechten en ging vooral de laatste weken vooruit. Gisteren mocht hij de intensive care verlaten en werd hij overgebracht naar revalidatiecentrum de Vogellanden in Zwolle voor verder herstel.

'Het is ongelofelijk wat voor veerkracht hij nog heeft na 8 weken aan de beademing/hartlongmachine en aan de nierdialyse te hebben gelegen', schrijft zijn familie op Facebook. 'Ook de verpleging en fysiotherapeut in het UMCG vinden het een wonder. Ik heb ze nogmaals hartelijk bedankt. Wat ben ik dankbaar dat ik Bram terug heb. We hebben nog een lange weg te gaan met revalidatie en het verwerken van Hans, papa van de beide jongens en mijn maatje, om dit een plekje te geven in onze harten, maar dat heeft ook tijd nodig omdat we hier met ons gezinnetje niet aan toe gekomen zijn en daar nu de tijd voor gekomen is.’

Sportvrienden geschokt

Het plotse overlijden van vader Hans was in sportkringen lange tijd het gesprek van de dag. ,,Ik heb meerdere wedstrijden gedaan met Hans, ik ben ronduit geschokt", vertelde krachtsporter Wout Zijlstra, die in 2001 werd uitgeroepen tot Sterkste Man van Nederland. ,,Zo zie je maar weer: of je nou groot of klein, zwak of sterk bent, dit virus kan iedereen te grazen nemen. Het is verschrikkelijk.”

De organisatie van De Sterkste Man van Nederland reageerde verbijsterd op het overlijden van Hans, die zij de ‘Hulk van Hoogeveen’ noemen. 'Zijn overlijden komt als een mokerslag voor een ieder die de sympathieke sportfanaat heeft meegemaakt', valt te lezen in een verklaring. 'In gedachten ga je dan terug in de Sterkste Man van Nederland-geschiedenis en kom je als vanzelfsprekend bij de aflevering van 1995 in Haaksbergen met debutant Hans Schonewille, bijgestaan door zijn soulmate Piet Baarssen op het onderdeel deadlift, een onderdeel wat iedereen nog maar eens terug moet kijken op YouTube, een onderdeel waar alles in zat: bovenmenselijke prestaties, kolkende emoties, alle deelnemers met het hart op de tong maar met groot respect voor elkaar. De beelden zeggen meer dan duizenden woorden.’

Aantal coronadoden in Nederland kan boven de 20.000 uitkomen Het officiële aantal coronadoden kan vrijdag, en anders zaterdag, de grens van 20.000 passeren. Tot nu toe is van 19.919 mensen zeker dat ze aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn gestorven. Het werkelijke aantal ligt vrijwel zeker hoger. De eerste officiële coronadode van Nederland was een 86-jarige man uit Oud-Beijerland. Hij stierf op 6 maart vorig jaar, ruim een week na het begin van de coronacrisis, in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Nog voor het einde van die maand was de grens van duizend doden al gepasseerd. In die tijd werd lang niet iedereen getest, dus het is onbekend hoeveel mensen in die periode stierven zonder de bevestiging dat ze het virus onder de leden hadden. Bijna een jaar geleden, half december 2020, kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de 10.000e melding van een sterfgeval. Dat het werkelijke aantal doden niet bekend is, komt ook doordat het niet verplicht is om het overlijden van een coronapatiënt te melden. Positief geteste mensen kunnen thuis sterven zonder dat de GGD hier bericht van krijgt. Laboratoria zijn wel wettelijk verplicht om elke positieve test door te geven. Meer dan 5 miljoen mensen wereldwijd zijn aan het coronavirus overleden. Er zijn 36 landen met meer bevestigde doden dan Nederland. De Verenigde Staten zijn koploper met bijna 800.000 doden, in Brazilië zijn meer dan 600.000 mensen aan het coronavirus overleden en India telt bijna een half miljoen bevestigde coronadoden. Dat overzicht is afhankelijk van cijfers die landen zelf doorgeven. Zo telt China officieel ongeveer 5000 doden, vergelijkbaar met Zimbabwe, Letland en de provincie Zuid-Holland.

