Nachtvorst op komst: Denk aan de planten én de buitenkraan

Maar wat zijn de andere tips van Hoekstra voor de komende, koude tijd? Goed, daar gaat-ie: bladeren van het gras, anders komen er lelijke, kale plekken op. ,,Maar voor de borders is dat anders, daar wil je juist blad en ander organisch materiaal in hebben. Dat beschermt de planten en zorgt voor een levende en vitale bodem. Bovendien kunnen vogels er zoeken naar voedsel. En egels zijn dol op beschutte hoekjes met takken en blad, dus laat het maar lekker verrommelen.’’



Ja, dat klinkt misschien gek uit de mond van een man die dag in, dag uit bezig is met het verfraaien van tuinen bezig is. Maar, stelt Hoekstra: ,,Sommige mensen denken dat hun tuin een verlengstuk moet zijn inclusief stofzuigen en alles, maar het gaat natuurlijk over natuur, groen en leven.’’