Nadia is geboren zonder vagina en baarmoeder: ‘Had mijn moeder graag oma gemaakt'

met video's Justitie eist werkstraf van 200 uur en één maand voorwaarde­lijk cel tegen Glennis Grace

Zangeres Glennis Grace moet, als het aan het Openbaar Ministerie, ligt 200 uur werkstraf verrichten voor haar betrokkenheid bij een vechtpartij in een supermarkt in Amsterdam. Ook is tegen haar één maand voorwaardelijk cel geëist. Ze wordt gezien als leider en initiatiefnemer van het opjagen en slaan van Jumbo-medewerkers in februari van dit jaar.

17:52