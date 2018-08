Voor aanstaande vakantiegangers staat er veel op het spel: morgen dreigen alle vluchten van Ryanair vanaf de vliegvelden Eindhoven en Schiphol te worden geannuleerd. Piloten willen net als in Duitsland, Ierland, België en Zweden morgen de hele dag staken voor betere arbeidsvoorwaarden.



Prijsvechter Ryanair wil die staking in het hoogseizoen voorkomen en heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), die de staking organiseert. De pilotenvakbond is boos over dat besluit: ,,Met deze dagvaarding probeert Ryanair wederom rechten van haar medewerkers te ontnemen. Het cao-conflict waar Ryanair zich in bevindt gaat namelijk over werknemersrechten.”