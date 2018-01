NAM: gaskraan verder dicht, productielocaties sluiten

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil op meerdere plaatsen in Groningen de gaswinning stoppen of terugschroeven. In een aanbeveling aan toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt de NAM voor om op vier plaatsen geen gas meer uit de grond te halen en op twee andere plaatsen de productie te verlagen.

Dat blijkt uit aanbevelingen in een rapport dat de NAM heeft opgesteld naar aanleiding van de aardbeving van maandag. De zogenoemde 'clusters' Overschild, De Pauwen en Ten Post (niet ver van Loppersum) worden door de NAM definitief buiten werking gesteld. Daarnaast wordt ook de winning in Eemskanaal gestopt. In Leermens en 't Zandt gaat de productie omlaag.

De voorgestelde maatregelen hebben vooralsnog geen invloed op de totale productie van gas in heel Groningen, bevestigt een NAM-woordvoerder. Hoeveel minder gas er zal worden gewonnen kan hij niet zeggen. ,,Het is aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken) om dat uiteindelijk te bepalen.''

Gas

De NAM mag volgens hem dit jaar 21,6 miljard Nm3 (de inhoudsmaat voor aardgas) winnen, maar heeft volgens een woordvoerder een totale productiecapaciteit van bijna 100 miljard Nm3 per jaar. Naar schatting zit er nog ruim 600 miljard Nm3 in de Groningse bodem.

De NAM schat de kans op een aardbeving dit jaar met een kracht groter dan 3,6 (die van de zwaarste beving tot nu toe in het gebied in Huizinge in 2012) in op 16 procent. De voorgestelde maatregelen zouden ertoe moeten leiden dat de veiligheid en 'de veiligheidsbeleving' binnen de perken te houden, staat in het rapport. Eerder werd daarom al besloten per 1 oktober 2017 de gasproductie met 10 procent terug te schroeven.

Beving in Zeerijp

Vanuit Zeerijp werd de beving, die een kracht van 3,4 op de schaal van Richter had, in de wijde omtrek gevoeld. De NAM schrijft dat deze aardschokken, die zijn ontstaan als gevolg van de gaswinning, 'als zeer beangstigend zijn ervaren'. In het gebied waar de beving gevoeld kon worden, wonen 65.000 mensen. Er zouden al ruim 1300 schademeldingen binnen zijn gekomen. De NAM spreekt in het rapport over meer dan 1000 schadeclaims.