NAM moet binnen 48 uur analyse leveren over aardbeving

Dat gebeurde vorig jaar, drie weken na een zware aardbeving bij Zeerijp. Het SodM adviseerde minister Eric Wiebes destijds de gaswinning terug te brengen van 21,6 miljard kubieke meter naar 12 miljard kubieke meter per jaar. Een dag later staakte de NAM, op last van het ministerie, de winning in de Loppersum-velden. In maart vorig jaar besloot Wiebes de gaswinning helemaal te gaan afbouwen, naar nul rond 2030. De Groningse gaswinning ligt momenteel op 20,4 miljard kubieke meter per jaar.

Over de beving woensdagochtend zegt het SodM dat deze net zo zwaar was als die bij Zeerijp vorig jaar, maar dat de zogenoemde grondversnelling een stuk lager was. Deze geeft aan hoeveel de grond heeft geschud en is daarmee een indicator voor mogelijke schade boven de grond.

,,Op basis van wat mensen in het gebied hebben waargenomen, lijkt dit een relatief lange beving te zijn geweest die tot in de stad Groningen is gevoeld. Een aantal bewoners, die wachten op versterking en schadeafhandeling, geeft aan gevoelens van boosheid, angst en machteloosheid te ervaren", aldus het SodM.