NAM wil gaswinning op zeventien nieuwe plaatsen in Drenthe

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wil op zeventien nieuwe plaatsen in Drenthe gas gaan winnen. Uit de dertien velden in die provincie waar al gas wordt gewonnen, worden de laatste beetjes gas gehaald. Dat is nodig omdat de productie in het grotere Groningse gasveld wordt afgebouwd, zegt directeur Johan Atema. Maar het moet veilig kunnen gebeuren en er moet draagvlak zijn, voegt hij toe.

Topman Atema deed zijn uitspraken vandaag tijdens een bijeenkomst over de toekomst van de NAM in het voetbalstadion in Emmen. De maatschappij heeft vergunningen voor dertig velden in Drenthe. Uit dertien van de velden wordt al gas geproduceerd. Atema sluit niet uit dat de NAM in de toekomst uit nog niet gebruikte putten in de andere zeventien velden ook nog gas gaat halen.

De directeur sprak in Emmen over de koers van de Nam en hoe de maatschappij de komende decennia inzet op gaswinning en energietransitie. ,,Tot zeker 2040/2050 hebben we nog gas nodig.’’ Windmolens en zonneparken, waterstof en andere vormen alternatieve energie leveren te weinig op om Nederland warm te kunnen houden. , vandaar het zoeken naar de laatste restjes gas op andere plekken dan Groningen.

Draagvlak

Atema hamerde er tijdens de bijeenkomst op dat de NAM onder bewoners draagvlak wil creëren voor de gasproductie. ,,Als er geen draagvlak is, gaan we niet produceren. Dat draagvlak moeten wij zien te vinden. We willen iets terugdoen voor de bewoners. Hier in Emmen sponsoren we de voetbalclub, maar we willen de regio ook helpen bij de zoektocht naar alternatieve energie. Bijvoorbeeld bij de aanleg van zonnepanelen. Als je iets weghaalt, moet je ook iets terug geven.”

Daarnaast moeten de procedures van schadeafhandeling goed geregeld zijn en moet de gaswinning veilig zijn. De NAM wil kleine gasvelden direct sluiten als zich daarin een aardbeving voordoet van 3.0 of hoger op de Schaal van Richter. In het verleden heeft er in Drenthe één keer een beving hoger dan 3.0 plaatsgevonden. Dat was in 1997 in Roswinkel toen een beving van 3.4 werd gemeten. Daarnaast waren er de afgelopen decennia vijf aardbevingen in Drenthe tussen 2.5 en 3.0. Ook in Roswinkel en bij Assen (Eleveld).

Argusogen

Sinds de aardbevingen door gaswinning in Groningen bekijken veel burgers de activiteiten van de NAM met argusogen. Waar de NAM wil boren, steken de protesten de kop op. In Drenthe is er onder meer weerstand in Assen en Norg. In Zuidoost-Drenthe ligt dat anders, ervaart Atema. In Schoonebeek en Emmen levert de olie- en gasindustrie veel werkgelegenheid op, direct en indirect. ,,Wij willen het draagvlak in deze regio ook in andere gebieden realiseren.” In Drenthe werken 750 mensen bij de NAM, ongeveer 500 op het hoofdkantoor in Assen en 250 in de regio Emmen. ,,Aan indirecte werkgelegenheid levert dat eens nog ruim 6000 banen in de provincie op.”

De NAM wil in de toekomst haar gaslocaties omvormen tot parken voor alternatieve energievormen. ,,Ze zijn groot genoeg voor zonneparken. Maar we denken ook aan waterstof, groengas en geothermie, waarbij water uit de ondergrond wordt opgepompt.” In Emmen wil de NAM daarmee beginnen op het terrein van de voormalige gasontzwavelingsfabriek. Dat moet zich ontwikkelen tot een distributiepunt van alternatieve energie. Atema: ,,We willen daar als NAM een grote rol in gaan spelen.”