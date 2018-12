Namen agenten zaak-Henriquez blijven geheim

De nabestaanden van de Arubaan hadden wederom gevraagd om de namen van die agenten, maar ook nu is dit verzoek afgewezen. ,,Volgens het hof wegen de belangen van de agenten op dit punt zwaarder dan die van de nabestaanden”, licht het hof toe.



De familie van Henriquez probeert al tijden via allerlei procedures de identiteit van de agenten openbaar te krijgen. Zij willen dat onder meer weten als rouwverwerking en nu hebben ze het gevoel in een ,,spookproces” te zitten. ,,Juist een proces dat handelt over de dood van een burger door toedoen van overheidsdienaren dient volledig transparant te zijn”, aldus Richard Korver, advocaat van onder anderen de moeder van Henriquez, twee weken geleden tijdens de regiezitting.



De agenten, steeds afgeschermd in de rechtszaal, met vervormde stemmen en aangeduid als DH01 en DH02, vrezen naar eigen zeggen nog altijd voor hun veiligheid en die van hun gezin. Na het overlijden van Henriquez werden zij en hun gezinnen heel ernstig bedreigd. DH01 heeft zelfs met zijn gezin moeten onderduiken.