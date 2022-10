Naoufel (6) is na aanrijding uit coma en beweegt weer: dader wordt tot verbazing van familie vrijgelaten

Freek en Linda willen zonnepane­len op hun huis, maar stuiten op probleem

Van het gas af, energie besparen, stikstofreductie en herstel van de biodiversiteit; allemaal doelen die Freek en Linda de Wette bij hun woning in Harderwijk graag zelf in de praktijk willen brengen. Maar de regels zijn weerbarstig, zo blijkt nu ze bezig zijn met het laatste stukje. Ook de gemeente zit er in verstrikt. ,,Er wordt te weinig gedacht in oplossingen.’’

10 oktober