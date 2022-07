‘Narcoterreur’ zorgt voor nieuwe werkelijkheid in Nederland

Sommige gebeurtenissen staan in het collectieve geheugen gegrift. Die momenten waarop de tijd even stil leek te staan, en waarvan iedereen zich herinnert waar hij was toen het nieuws kwam. De moord op Pim Fortuyn. Die op Theo van Gogh. Op 6 juli 2021 kwam daar een gebeurtenis bij. Peter R. de Vries werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Anderhalve week later overleed hij, zonder nog bij kennis te zijn geweest.