Nass scoort miljoenen streams met keiharde straatraps: ‘Ik laat niet alleen de mooie kanten zien’

Angela redt zoontje (4) uit brandende boerderij: huis en knuffels gaan in rook op

21 april Je zou maar moeten toekijken hoe je huis volledig afbrandt zonder iets te kunnen doen. Angela Dam kon haar zoontje (4) en zichzelf zaterdag maar net redden uit hun brandende boerderij aan de Minnelingsebrugstraat in Achtmaal. Eenmaal buiten zagen ze hoe álles wat ze hadden in vlammen opging. ,,Wat we nu nog bezitten, hadden we aan toen we het huis ontvluchtten.”