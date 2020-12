Natascha was kansloos toen auto door rood reed, familie smeekt dader niet langer te zwijgen

Haar nachtdienst zit er op. Natascha Gieling heeft gewaakt over cliënten van Lister, een opvang voor mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek. Ze is rond kwart over acht met haar scooter nog geen 10 meter op weg naar huis - even verderop in de Utrechtse wijk Lunetten - als het vreselijk misgaat.