Nationaal Hitteplan actief voor alle provincies

Hoogste generaal voor het eerst bij botenpara­de Pride: 'Ik heb nog nooit zulke soepele heupen gehad'

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim voer gisteren mee met de Canal Parade in Amsterdam. Het is voor het eerst dat de hoogste militair van ons land meedeed met de botenparade tijdens Pride. ,,Of je nou lesbisch, homo of biseksueel bent, ik vind het allemaal prima.”

7 augustus