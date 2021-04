Nationaal Monument op de Dam beklad door demonstrant

video Saskia’s Dansschool is regelrech­te YouTube-hit: ‘Tot in Braziliaan­se oerwoud doen kids onze dansjes ’

13:00 Het begon met twee middagen per week danslessen geven in een zaaltje. Bijna twintig jaar later is de dansschool van Saskia van Dijk uitgegroeid tot een succesvolle dansschool met twee eigen dansstudio's en een wereldwijd populair YouTube-kanaal.