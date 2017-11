Nationaal Schoolontbijt start onder de Nachtwacht

In het Rijksmuseum is maandagochtend het Nationaal Schoolontbijt begonnen. Kinderen uit groep 8 kregen een ontbijt in de eregalerij van het Rijksmuseum met de Nachtwacht als decor. In het hele land zullen deze week 560 duizend kinderen samen ontbijten.