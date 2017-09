Natste septembermaand sinds tijden

Het buiige weertype heeft ook gevolgen gehad voor de gemiddelde temperatuur. Die lag deze maand in De Bilt op 13,7 graden, 0,8 graden lager dan normaal. Nederland beleefde de koudste 16 september ooit gemeten: in De Bilt werd het maar 12,9 graden. Het oude record voor die dag stond op 13,4 graden in 1972.



Het kwam deze maand nergens tot een zomerse dag van 25 graden of meer. Maastricht kwam er op 5 september nog het dichtste bij met 24,9 graden. Het aantal officiële warme dagen (maxima van 20 graden of meer in De Bilt) lag met zes dagen vier onder het gemiddelde.



Er is meer onstuimig herfstweer is in aantocht. Dat is het gevolg van de restanten van de orkanen Maria en Lee. De twee orkanen maken geleidelijk koers richting het noordoosten en komen in afgezwakte vorm bij ons uit. Lees hier meer.