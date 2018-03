Hulpdiensten waarschuwen waaghalzen: breng ons niet in gevaar

Begaanbaar

In de hoofdstad is het vaarverbod dat sinds dinsdag gold voor een deel van de Amsterdamse grachten weer ingetrokken. Waterbeheerder Waternet heeft inmiddels een ijsbreker door grachten en over de Amstel laten varen, zodat het water weer begaanbaar is voor de scheepvaart.

In Ter Aar moesten vanmiddag verschillende hulpdiensten in actie komen nadat op de Langeraarse Plassen een schaatser door het ijs was gezakt. De schaatser is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In Voerendaal (Limburg) kwam een jongen vast te zitten op een eilandje in een vijver, nadat hij door het ijs was gezakt.