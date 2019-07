NAVO verklapt ‘geheim’; Nederland heeft kernwapens op Volkel

Het Belgische parlementslid Wouter de Vriendt ontdekte de passage in een ontwerptekst van de NAVO en publiceert er vandaag over op de website van zijn partij Groen. In de passage staat dat de Verenigde Staten 150 kernwapens van het type B61 in Europa heeft liggen die zijn verspreid over 6 legerbasissen. Het gaat daarbij niet alleen om Volkel in Nederland, maar ook om Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Ghedi-Torre in Italië en Incirlik in Turkije.

De zin staat in het document ’A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms conntrol, and allied nuclear forces’. Het is een officieel NAVO-stuk dat werd besproken met de Parlementaire Assemblee van de NAVO op 1 juni in het Slowaakse Bratislava. Bij dat overleg zijn 257 parlementariërs uit 28 lidstaten.