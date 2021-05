Nederland draagt Duitse gangster over: verdacht van 3 gewelddadige overvallen op geldtransporteurs

Wanneer de overlevering plaatsvindt, is nog niet bekend. Drach wacht in Keulen een rechtszaak voor zijn vermeende betrokkenheid bij de roofovervallen op geldlopers, in 2018 en 2019. Twee ervan vonden plaats bij Ikea-vestigingen in de buurt van Keulen en Frankfurt, de derde in de buurt van de luchthaven Keulen-Bonn. Bij een van die overvallen raakte een beveiliger ernstig gewond. Een 52-jarige Nederlander geldt als medeverdachte in de zaak. Hij werd in maart gearresteerd in Almere. Over zijn overlevering aan Duitsland is nog niet beslist.

Thomas Drach, die tot zijn arrestatie ondergedoken leefde in Amsterdam-West (Frederik Hendrikbuurt), en zich niet verzette tegen zijn overlevering, geldt als een van de beruchtste criminelen uit de Duitse naoorlogse geschiedenis. Hij ontvoerde in 1996 met handlangers de Hamburgse multimiljonair Jan Philipp Reemtsma, erfgenaam van de gelijknamige tabaksdynastie. Hij werd na 33 dagen vrijgelaten na betaling van ruim 20 miljoen Duitse Mark aan losgeld, zo’n 18 miljoen euro. Drach vluchtte naar Zuid-Amerika, waar hij een uiterst luxueus leven leidde en zich uitgaf als Brit met de naam Anthony Lawlor.

De politie kwam hem in 1998 op het spoor na een telefoontje met een mobiel toestel vanuit Argentinië met een Nederlandse vriend uit Vaals die hij kende uit de gevangenis. Diens telefoon werd afgeluisterd. Het tweede telefoongesprek, waarin ze spraken over witwassen van een deel van het losgeld, voerde de Duitse gangster via een vast toestel vanuit zijn hotelkamer in Buenos Aires. Daar arresteerde de Argentijnse politie hem op verzoek van de Duitse autoriteiten.

Na zijn uitlevering, in 2000, begon de rechtszaak over de ophefmakende ontvoering. Drach werd een jaar later veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar en zes maanden. Hij kwam in oktober 2013 vrij onder voorwaarden waaronder elektronisch huisarrest maar kwam daar onderuit doordat hij voor zijn vrijlating had aangegeven naar het buitenland te zullen verhuizen. De ex-ontvoerder woonde daarna een tijd bij een gevangenisvriend op Ibiza en verdween daarna van de radar.

Privédetectives wisten hetzelfde jaar het naar verluidt laatste deel van het losgeld veilig te stellen. Het ging om 459.900 dollar (ruim 382.000 euro) die opgeslagen lag in een kluisje in Uruguay. Drach verbleef voor zijn komst naar Argentinië in het buurland.