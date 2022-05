Nederland drijft MS-patiënten voor behandeling naar buitenland, artsen slaan alarm

,,Wij zijn ervan overtuigd dat stamceltherapie een effectieve behandeling is. In alle landen om ons heen wordt de behandeling al jaren aangeboden en vergoed voor de kleine groep patiënten bij wie medicatie niet aanslaat, behalve in Nederland. Dat is niet langer vol te houden. Deze patiënten kampen met een zeer invaliderende ziekte’’, stelt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Omdat ze in Nederland geen behandeling kunnen krijgen, reist een groeiend aantal MS-patiënten voor een stamceltransplantatie naar landen als Mexico, Zweden en (voor de oorlog) Rusland. De artsen maken zich grote zorgen over die tendens. Niet alleen omdat zij daardoor hun patiënten uit het oog verliezen. ,,Het ondermijnt het vertrouwen in de zorg als mensen er niet op kunnen vertrouwen dat wij ze de best beschikbare behandeling geven.’’

Aanzienlijk goedkoper

De zorgverzekeraars hebben onlangs opnieuw geoordeeld dat ‘nog niet is vastgesteld dat het om effectieve zorg gaat’. Zij ontkennen dat de kosten van de behandeling in hun afweging een rol spelen.

,,Multiple sclerose is een rotziekte, die veelal jonge mensen treft. Het is moreel niet langer te verkopen om patiënten niet de enige behandeling aan te bieden die kan voorkomen dat ze in een rolstoel belanden en cognitief steeds verder achteruit gaan’’, zegt een woordvoerder van de MS Vereniging. ,,Vroeger was stamceltransplantatie niet zonder gevaar, maar afgelopen jaren is het een stuk veiliger geworden. Bovendien is de behandeling op termijn aanzienlijk goedkoper, omdat er jarenlange behandelingen met dure medicijnen, medische hulpmiddelen en ziekenhuisbezoeken worden uitgespaard.’’

Het ministerie van Volksgezondheid stelt het ‘schrijnend’ te vinden dat uitbehandelde MS-patiënten naar het buitenland gaan. ,,Maar volgens het Zorginstituut is de effectiviteit van deze behandeling (nog) niet aangetoond.’’ Zorginstituut Nederland laat in een reactie weten inmiddels voldoende aanleiding te zien voor een nieuwe beoordeling. ,,We verwachten dat dit voor het einde van het jaar tot een definitief standpunt zal leiden.’’