Nederland en Rusland praten over aansprakelijkheid MH17-ramp

Opgedoken cd-rom bevat nieuw ontlastend bewijs in Deventer moordzaak

3:43 In de Deventer moordzaak is opnieuw bewijs gevonden van vervalsingen door de Technische Recherche. Ontlastende vingerafdrukken zijn gewist, er is een nieuwe slachtofferfoto met ontlastende bloedvlek en uit een proces-verbaal zijn cruciale, ontlastende passages verwijderd.