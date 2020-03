Nederland ontving vorig jaar weer meer toeristen

Het Nederland­se songfesti­val­lied­je en Stella Bergsma in De Ochtend Show to go

4 maart Songfestivalkenner en popjournalist Stefan Raatgever is morgen te gast in De Ochtend Show to go. Hij vertelt onder meer over het nieuwe songfestivalnummer van Jeangu Macrooy. Schrijver Stella Bergsma, ook één van de dames van de talkshow Ladies Night, brengt een nieuwe boek uit met de titel ‘Nouveau Fuck’. De Show wordt gepresenteerd door Roel Maalderink en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op de site.