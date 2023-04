Nederland stuurt vliegtuigen naar Jordanië voor eventuele evacuatie uit Soedan

Update Bewoners springen uit het raam bij brand in Haagse portiek­flat, acht huizen nog tijdelijk onbewoon­baar

Vijf mensen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt door een woningbrand in Den Haag. De brand woedde rond 03.00 uur in het trappenhuis van een portiekflat aan de Prinsegracht, in het centrum van de hofstad. Twee bewoners sprongen via het raam naar buiten.