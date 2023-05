Nederland terug op 6de plek wereldranglijst persvrijheid: “Deze positie past beter bij ons”

Nederland is 22 plekken gestegen in de persvrijheidsindex van journalistenorganisatie Reporters Sans Frontières (RSF). Daarmee staat Nederland weer op de zesde plek, nadat het vorig jaar juist 22 posities was gedaald vanwege agressie tegen journalisten en de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Nederland scoort nu beter op het gebied van veiligheid, aldus RSF. Dat komt volgens de organisatie onder meer door de vervolging van verdachten in de zaak-De Vries, een afname van het geweld tegen journalisten in 2022 na “het zeer gewelddadige coronajaar 2021" en de hulp die journalisten ontvangen via PersVeilig, een initiatief ter bescherming van de journalistiek.

,,Deze positie past beter bij het journalistieke werkklimaat in Nederland, waar journalisten over het algemeen vrij hun werk kunnen doen’’, zei Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) in reactie. Toch plaatst Bruning een kanttekening bij de terugkeer in de top 10. ,,De digitale en fysieke veiligheid voor journalisten is nog altijd een serieus probleem. Journalisten in Nederland worden net als in veel andere landen geconfronteerd met een vijandige houding vanuit een deel van het publiek.’’

Ernstige dreigementen

Ook RSF wijst erop dat de verbeterde situatie in Nederland wel in perspectief moet worden geplaatst, omdat de veiligheidsscore nog steeds “erg laag” is. Bij de beoordeling van Nederland komt naar voren dat er nog steeds ernstige dreigementen worden geuit tegen journalisten, met name tegen vrouwen die verslag doen van maatschappelijke onderwerpen die controversieel zijn.

De daling op de ranglijst van 2022 was opvallend omdat Nederland sinds 2002 altijd in de top tien stond. Sinds dat jaar maakt RSF bij het opstellen van de lijst gebruik van een gewijzigde methode. Om de persvrijheid te beoordelen, wordt gekeken naar onder meer de politiek, de wetten en de veiligheid van journalisten. De categorie veiligheid weegt tegenwoordig zwaarder mee bij het bepalen van de mate van persvrijheid in landen.

Koppositie voor Noorwegen

Noorwegen staat in 2023 voor het zevende jaar op rij helemaal bovenaan de ranglijst, ditmaal gevolgd door Ierland, Denemarken, Zweden, Finland en op de zesde plek dus Nederland. De hoge score van Ierland is opvallend omdat de hoogste posities op de lijst doorgaans zijn weggelegd voor de Noordse landen.

Tot de slechtst gewaardeerde landen behoren onder meer Afghanistan, Iran, Rusland, Irak en Iran. Noord-Korea staat opnieuw onderaan. China is vier plekken gezakt en staat nu op de een na laatste positie. Het Aziatische land wordt door RSF bekritiseerd voor het gevangennemen van journalisten en wordt ook omschreven als “een van de grootste exporteurs van propagandacontent”.