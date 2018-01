Nederland vraagt Indonesië om opheldering over schepen Javazee

Nederland heeft de Indonesische autoriteiten om opheldering gevraagd over de Nederlandse oorlogsschepen die vorig jaar verdwenen van de bodem van de Javazee. Dat heeft minister Halbe Zijlstra vandaag laten weten, in reactie op berichten in de media.

Het Nederlands-Indonesische onderzoek naar wie de, door de Japanners tot zinken gebrachte, oorlogsschepen De Ruyter, Java en Kortenaer in de Javazee heeft geborgen, leverde geen spoor van de daders of de schepen op.



Indonesië zegt er zeker van te zijn dat er geen aanwijzingen zijn die in de richting van de daders wijzen, maar de Indonesische nieuwssite Tirto.id berichtte de afgelopen dagen wel over het lot van de verdwenen oorlogsschepen en de resten van de militairen die met hun schip ten onder gingen.



De uitkomst van het officiële onderzoek klopt volgens de nieuwssite niet. Er zouden toch vergunningen zijn afgegeven voor bergingswerkzaamheden in het gebied waar de schepen lagen. Ook zouden menselijke resten in een verzamelgraf zijn begraven.

Weten hoe het zit

,,We willen graag weten hoe het zit'', zei Zijlstra. ,,We hebben nu informatie, we moeten kijken of die klopt, kijken wat dat betekent voor het onderzoek. Maar die antwoorden hebben we nog niet.''



Ook in de Tweede Kamer willen partijen opheldering. Wybren van Haga van de VVD gaat Kamervragen over de kwestie stellen. Ook Lilianne Ploumen (PvdA) wil weten hoe het zit. Zij is ,,geschrokken" van de berichtgeving.

Eind vorige week meldde het kabinet nog dat onderzoek naar het verdwijnen van de scheepswrakken geen spoor van de daders of de wrakken heeft opgeleverd. In de regio worden veelvuldig gezonken schepen illegaal geborgen om het staal te verkopen. Op de lokale markt is voor zover bekend bij de Indonesische autoriteiten geen schroot van de schepen aangeboden, aldus het rapport. In die tijd dat de schepen verdwenen zouden geen vergunningen zijn afgegeven om in het gebied waar de schepen lagen bergingen uit te voeren.