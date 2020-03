Nederland waarschuwt vakantiegangers: Reis voorlopig niet naar Italië

Weer nederlaag voor de moordenaar van miljonair Koen Everink

14:49 De voor de moord op Koen Everink veroordeelde Mark de J. heeft opnieuw een nederlaag geleden in de strijd tegen zijn veroordeling. De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad de veroordeling in stand te laten. De J. is in cassatie gegaan tegen zijn veroordeling tot twintig jaar cel. De Hoge Raad moet daarover nog uitspraak doen.