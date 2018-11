Nederland werd zeearend en kraanvogel rijker, maar ortolaan en klapekster armer

Aan de nieuwe atlas van Sovon Vogelonderzoek Nederland is drie jaar lang gewerkt door duizenden vrijwilligers. De vogelaars gingen geregeld op pad om vogels te tellen. De atlas geldt volgens de Vogelbescherming en andere natuurorganisaties als het standaardwerk over trends en ontwikkelingen in de vogelstand.

Volgens de samenstellers van de atlas zijn er tijdens het broedseizoen in vergelijking met veertig jaar geleden ongeveer evenveel vogels in Nederland. ,,Maar de samenstelling van de vogelstand is spectaculair veranderd’’, zeggen zij. In de verschillende regio’s in het land komen steeds meer dezelfde vogels voor. Zo zijn de grote bonte specht en de boomkruiper overal te zien. Ook exotische soorten, die eigenlijk niet in Nederland thuishoren, doen het goed.