Nederlander (22) opgepakt voor aanbieden 12 miljard inlognamen en wachtwoorden

Gebruikers met een betaald abonnement konden de inlognamen en wachtwoorden tegen betaling inzien en downloaden. WeLeakInfo.com bood miljarden gestolen inloggegevens aan, afkomstig uit ruim tienduizend datalekken.

Niets in de gaten

Vooral hackers gebruikten de beruchte website om wachtwoorden van doelwitten te verkrijgen. Prijzen voor een abonnement varieerden tussen twee dollar (3 maanden toegang) en zeventig dollar (onbeperkt toegang).

Saillant detail is dat de beheerders van WeLeakInfo in eerste instantie niet in de gaten hadden wat er aan de hand was. Op Twitter lieten ze weten de technische problemen op de site ‘te onderzoeken’.

Doorzoeking

De arrestatie van de jonge Arnhemmer is het gevolg van een samenwerking tussen de National Crime Agency (Verenigd Koninkrijk), de FBI, het Bundeskriminalamt (Duitse recherchedienst) en de Nederlandse politie.

De politie heeft na de arrestatie een doorzoeking gedaan in twee woningen in Arnhem. In de woning van de verdachte werd professionele apparatuur aangetroffen die het mogelijk maakte de aangeboden diensten via de website WeLeakInfo.com te verlenen.

Ier opgepakt

Volgens de politie is de Arnhemmer in elk geval betrokken bij het bezitten en aanbieden van gestolen gebruikersnamen en wachtwoorden. Hij heeft een ‘faciliterende rol’ als het gaat om cybercriminaliteit. De teamleider van het cybercrimeteam geeft aan dat juist dit soort figuren een belangrijke schakel zijn bij het aanpakken van cybercriminelen.

In het kader van het onderzoek is ook een 22-jarige man uit Noord-Ierland aangehouden. Wat zijn rol is, is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog niet klaar. Volgens de politie opereren cybercriminelen vaak grensoverschrijdend en wisselen ze regelmatig van server. Om die reden wordt bij de aanpak van dit soort criminaliteit vaak met partijen in het buitenland gewerkt. De overheid draagt hier een steentje aan bij en investeert in opsporing en wetenschappelijk onderzoek.

Flinke opmars

Cybercriminaliteit maakt in Nederland een flinke opmars. Tientallen bedrijven uit Oost-Nederland waren vorig jaar slachtoffer van cybercriminelen. Hun netwerk werd gehackt en in sommige gevallen lag de productie stil. ,,Dan loopt de schade dus al snel op. Voor veel bedrijven reden om de criminelen te betalen, alhoewel je nooit zeker weet of de hack weer ongedaan gemaakt wordt”, aldus Liesbeth Holterman van het Cybersecurity Centrum Maakindustrie.

Volgens haar is cybercriminaliteit een businessmodel geworden waarbij criminelen bij zoveel mogelijk bedrijven aan de digitale poort rammelen om te kijken of ze ergens naar binnen kunnen. ,,Het is net een schot hagel. Er wordt een mail met ransomware rondgestuurd naar talloze bedrijven en tientallen werknemers tegelijk. En dan gokken ze erop dat er altijd wel iemand is die lichtzinnig op een link klikt waardoor ze het bedrijfsnetwerk met hun gijzelsoftware kunnen infecteren.”