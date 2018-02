Nederlander die streed tegen IS komt om in Syrië

UPDATEDe Nederlander Sjoerd H., die met de Koerden mee vocht tegen terreurgroep IS, is omgekomen in Syrië. Een autobom zou hem fataal zijn geworden.

Een medestrijder van H. meldt zijn overlijden op facebook. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander bevestigd. H.(24) zou op 15 februari zijn omgekomen. Hij was sinds begin dit jaar in het Koerdische deel van Syrië. Hij trok daar samen met de Koerden van de militie YPG op naar Raqqa, de hoofdstad van het IS-kalifaat, zo vertelde hij vorig jaar aan deze site.



H., die zich in Koerdisch gebied Baran Sason noemde, poseerde meerdere keren met wapens en gevangen genomen IS'ers op zijn facebookpagina. Hij kwam om het leven bij de plaats Deir ez-Zor, in de buurt van Raqqa. Daar levert de YPG nog strijd tegen overgebleven IS'ers, zo meldt de organisatie. H. zou om het leven zijn gekomen bij een aanslag met een autobom.

#YPG's International #Dutch Volunteer Baran Sason From #Holland Talks About His Involvment In The #SDF's #Raqqa Offensive #WrathOfEuphrates pic.twitter.com/y3a2r3TnPW — Erica (@ericasangsuwan) May 29, 2017 Dat H. bij Deir ez-Zor is omgekomen, houdt in dat hij na de val van Raqqa in de buurt is gebleven. Meerdere Europeanen die eerst met de Koerden tegen IS vochten, hebben zich nu aangesloten bij de strijd van de YPG in de regio Afrin, zo'n 250 kilometer westelijker. Daar worden de Koerden door het Turkse leger aangevallen.

Oekraïne

Voordat H., die opgroeide in de regio Eindhoven en op de Zuid-Hollandse eilanden, naar Syrië ging verbleef hij een paar maanden in de Oekraïne, daar vocht hij aan de kant van een rechtse militie tegen de Russische gezinde separatisten. Hij vertelde door te zijn gereisd naar Syrië omdat hij vond 'dat die oorlog meer betekenis had'. ,,Die oorlog gaat om macht, hier gaat het om vrijheid”, zei hij toen.

H. was in die tijd actief op obscure, spirituele websites waar wordt gediscussieerd over het ‘pure’ Europa. Een van zijn mede-auteurs herdenkt hem daar als een 'echte strijder-dichter'. ,,Het maakte hem niet zoveel uit aan welke kant hij vocht, hij wilde simpelweg naar de oorlog. Wilde een 'echte' oorlog vinden." Nabestaanden stellen dat 'het hem wel degelijk uitmaakte aan welke kant hij vocht'.

'Toegewijde kameraad'

Volgens de vertegenwoordiging van de Syrische Koerden in Nederland was 'Baran Sason' een 'toegewijde kameraad', zo melden ze in een persbericht aan deze site. ..Hij koos ervoor naar Syrië te gaan omdat hij niet langer zijn ogen kon sluiten voor het onrecht dat daar gaande is. Zijn innerlijke drang liet hem geen keus dan te strijden voor tolerantie, multiculturalisme, gelijkheid en rechtvaardigheid, ofwel, zoals hij zelf zei: 'de oorlog in Syrië gaat om vrijheid! De leden van zijn eenheid herinneren hem als een loyale, toegewijde heval (kameraad), die zij zullen missen als een broer", aldus de Democratic Forces on North Syria.

In de periode dat H. in Koerdisch gebied was, liet hij meerdere tattoos plaatsen. Op zijn 'triggerfinger' stond in het Koerdisch 'Wie zijn wij' te lezen.

(Lees verder onder de afbeelding)

H. is voor zover bekend de eerste Nederlander die omkomt aan de zijde van Koerden. Er zijn wel meerdere Nederlanders in Koerdisch gebied. De overheid houdt er rekening mee dat er 'mogelijk enkele tientallen' Nederlanders de afgelopen jaren die kant zijn afgereisd, zo stelde een bron vorig jaar.

De afgelopen jaren kwamen er enkele in het nieuws: drie leden van motorclub No Surrender gingen in 2014, ex-militair Jitse Akse was er, volgens eigen zeggen, als sluipschutter in 2015, een Koerdische kapster uit Almere was er ook in dat jaar. Zij streden vooral met de YPG, die op haar beurt weer streed tegen IS en andere jihadistische groepen. Bij die groepen hebben zich de afgelopen jaren ook bijna 300 Nederlanders aangesloten.

Strafbaar

Het Openbaar Ministerie staat op het standpunt dat ‘actieve deelname aan de strijd tegen IS in beginsel strafbaar is’. ,,Deelname aan een gewapende strijd kan al snel leiden tot strafbare feiten, oorlogsmisdrijven of gewone misdrijven. Wanneer daar voldoende verdenking ontstaat, kan het OM overgaan tot strafrechtelijk onderzoek en vervolging", meldde een woordvoerder vorig jaar. Recent bevestigde hij dat dat standpunt ongewijzigd is gebleven. De ex-militair Jitse Akse werd uiteindelijk niet vervolgd omdat Justitie geen bewijs kon vinden voor zijn eigen uitlatingen. Uit een recent verhaal in het Dagblad van het Noorden ontmaskerd als een fantast.

In Londen moest vorige week voor het eerst een Brit die zich bij de YPG had aangesloten voor de rechter verschijnen. Hij wordt vervolgd op verdenking van terrorisme. Europese overheden zullen zich de komende maanden vaker achter de oren krabben over de vraag wat ze met de Europese YPG-strijders aan moeten als ze terugkeren. Zo lang ze tegen IS vochten, streden ze tegen dezelfde vijand als hun vaderland. Nu de Europeanen ook met de YPG tegen het Turkse leger vechten, ligt dat ingewikkelder. Turkije is een NAVO-bondgenoot.