Nederlander durft niet meer naar de tandarts door corona

Met name onder jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar zit de angst voor corona er flink in, aldus het onderzoek van Independer, dat is uitgevoerd door Panel Inzicht onder 500 volwassen Nederlanders. Een vijfde van de mensen in deze leeftijdscategorie wil pas weer in de tandartsstoel plaatsnemen als een aanzienlijk aantal Nederlanders is ingeënt tegen corona. Bijna de helft van de 18- tot 34-jarigen die niet gaan (47 procent) merkt een negatieve invloed op hun tanden en kiezen. Bovendien nemen zij hun kinderen vaak ook niet meer mee naar de tandarts.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) reageert geschrokken. ,,Wij zien inderdaad dat een deel van de Nederlanders niet naar de tandarts gaat”, zegt voorzitter en tandarts Wolter Brands. ,,Het gaat om zeker 10 procent, maar in regio's met veel risicogroepen kan het percentage nog een stuk groter zijn.”

Gebitsschade voorkomen

De Patiëntenfederatie Nederland heeft eveneens signalen binnengekregen over een daling van het tandartsbezoek. De belangenclub doet momenteel onderzoek naar de omvang. ,,We wachten echter nog op de uitkomsten”, meldt een zegsman. ,,Maar ga ervan uit dat we niet zomaar tot onderzoek hebben besloten.”

KNMT-voorzitter Wolter Brands, tevens tandarts in Vaassen, wijst er op dat via regelmatige controles gebitsschade zoals gaatjes vroegtijdig kan worden opgespoord. ,,Zo kun je grotere problemen voor zijn.” Volgens de mondzorgkoepel is regelmatige controle in deze coronatijd extra belangrijk. ,,Een goede mondgezondheid zorgt voor een betere algemene gezondheid en dus een hogere weerstand mocht iemand besmet raken met het virus.”

Brands beklemtoont dat tandartsbezoek veilig is: tandartsen werken met de speciaal opgestelde Leidraad Mondzorg Corona. ,,Die is kwalitatief zo goed dat Nederlandse specialisten deze als leidraad voor hun protocol hebben gebruikt.” Zo dragen tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en kaakchirurgen mondmaskers en gezichtsschermen. Als er risico op het vrijkomen van aerosolen bestaat, krijgt de patiënt eerst een mondspoeling met 1 procent waterstofperoxide.

Volledig scherm Tandarts Sjoerd van Heijst uit Nieuwegein werkt sinds april met mondkapje en spatscherm voor zijn gezicht. Ook draagt hij handschoenen. © Marnix Schmidt

Tandartsverzekering

Of Nederlanders echt puur vanwege corona de tandarts mijden, betwijfelt de KNMT-voorzitter overigens. ,,Een deel van de Nederlanders is sowieso angstig voor de tandarts en grijpt corona aan als excuus.”



Online vergelijker Independer beklemtoont dat regelmatig naar de tandarts gaan geld scheelt. ,,En niet alleen qua behandelkosten”, stelt zorgverzekeringsexpert Bas Knopperts. Hij adviseert mensen met een goed gebit te overwegen om geen tandartsverzekering af te sluiten. ,,Twee keer per jaar een consult zelf betalen is veel goedkoper dan een aanvullende tandartsverzekering. Dat bespaart tientallen euro’s.”



Uit het onderzoek van Independer blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders die de tandarts nu mijdt over een aanvullende tandartsverzekering beschikt. Ze betalen dit jaar dus voor een dienst die ze niet afnemen.