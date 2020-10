Nederlander hackt Twitteraccount Donald Trump: ‘Ik dacht ‘oh god’ toen ik was ingelogd’

Kelly kreeg hoogzwan­ger corona: ‘Je wil alleen maar dat het goed gaat met de baby’

19 oktober Zo’n 8,5 maand was er niets aan de hand. Het kind in haar buik groeide, de moeder bleef gezond. Redelijk ontspannen, voor zover mogelijk in coronatijd, leefden Kelly en Gijs uit Borne toe naar de bevalling van hun eerste, die op 10 oktober zou komen. Maar toen liep Gijs corona op en kreeg Kelly het ook. Alles veranderde. „Je wilt alleen maar dat het goed gaat met je kind.”