Nederlander verdwijnt op vakantie in Duitsland, dorp doorzocht

Parkeergarage Eindhoven ingestort na bouwfout, meer panden met zwakke vloeren

12:03 De instorting van de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport eind mei is veroorzaakt door een technische fout. De vloeren van de parkeergarage voldeden niet aan de in Nederland geldende regels. Onderzoeken in opdracht van Eindhoven Airport en bouwer BAM hebben dat uitgewezen. In Nederland staat mogelijk nog een aantal gebouwen met dezelfde constructie.