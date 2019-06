Nederlanders druk met plofkraken in Duitsland: dit jaar al 82 kraken met Nederlandse link

In- en uitstap­pers op Schiphol zorgen voor flinke omzet

8:08 Passagiers die op Schiphol in- of uitstappen, leveren een veel grotere bijdrage aan onze welvaart dan de overstapreizigers die het kabinet in de groeiplannen voor de luchthaven wil beschermen. Dat blijkt uit een rapport van het Amsterdamse onderzoeksinstituut SEO in handen van Het Parool.