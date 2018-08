Het aantal particuliere personenauto’s nam in 2017 toe met 2 procent, maar het gemiddelde aantal gereden kilometers per jaar nam in gelijke mate áf: ook met 2 procent. Zo’n daling deed zich maar één keer eerder dit decennium voor: in 2012. Gemiddeld legt een particuliere personenauto nog maar 11,6 duizend kilometer per jaar af. In totaal hebben we in 2017 bij elkaar 119,1 miljard autokilometers afgelegd. Dat is bijna drie miljoen keer de aarde rond.