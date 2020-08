Nederlanders houden zich lang niet altijd aan coronamaatregelen: ‘Het is dweilen met de kraan open’

Het aantal coronagevallen is de afgelopen weken snel gestegen. Begin juli werden in een week tijd ruim 400 nieuwe coronagevallen gemeld, afgelopen week waren het er bijna 2600. De grootste brandhaarden zijn de vier grote steden en de regio’s Midden- en West-Brabant (Breda, Tilburg en omstreken) en Hollands Midden (regio Leiden). De toename komt door ‘risicovol gedrag’, zegt GGD GHOR Nederland. Het gaat daarbij vooral om mensen die jonger zijn dan veertig.



Het aantal coronabesmettingen stijgt ook in de regio Amsterdam snel. Het aantal besmettingen is ruimschoots verdubbeld en dat baart burgemeester Femke Halsema grote zorgen. ,,Ik doe een dringende oproep: houd afstand en houd je aan de regels.” Op de vier testlocaties in de stad is het aantal positief geteste personen in een week gestegen van twee naar vijf procent.



De GGD ziet steeds meer clusters – drie besmettingen of meer vanuit één bron – opduiken. Voornamelijk in de horeca, onder studenten en onder Amsterdammers met een migratieachtergrond uit Nieuw-West. Bron van de besmettingen is niet alleen het onder moslims populaire Offerfeest, maar ook bruiloften en andere familiebijeenkomsten.