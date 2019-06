Nederlanders spelen Duitse soldaten: ‘Achtung, antreten!’

Slagerij in Utrecht voor tweede keer beschoten

5:54 Een slagerij aan het Prins Bernhardplein in de Utrechtse wijk Zuilen is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Voor het pand is mogelijk ook een explosief neergelegd. De omgeving is afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie komt ter plaatse om het explosief op te ruimen.