Nederlanders stuiten tijdens fototrip in Ardennen op lijk: ‘Ik zag opeens een arm’

Drie Nederlanders hebben zaterdagavond een wel heel lugubere ontdekking gedaan in het zuidoosten van België. In een leegstaande woning stuitten ze op een in verregaande staat van ontbinding verkerend lijk.

Mike Boekelmans (23) uit Breda is er drie dagen later nog van onder de indruk. ,,Het stonk enorm. De geur zit nog steeds in mijn neus’’, zegt de bezorger van waardevolle goederen handsfree bellend vanachter het stuur terwijl hij vanuit België terug naar huis rijdt.



Hij sliep in de nacht van zaterdag op zondag slecht, kreeg het beeld van het lijk maar niet van zijn netvlies. ,,Zodra ik erover vertel, komt het weer terug’’, vervolgt de voormalige topsporter (wielrennen en mountainbiken). Hij is vrijwel elk weekend met zijn beste vriend Julian (24) uit 's Gravendeel en maat Iwan (40) uit Berghem op pad om leegstaande gebouwen te fotograferen in België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. ,,Ik ben meer voor het moment mee dan voor de foto's’’, bekent de man uit Breda.

De spanning van het moment was zaterdagavond wel heel extreem. Op de terugweg vanuit Luxemburg reden ze richting het Belgische Namen om er wat te eten bij een McDonald’s. Omstreeks 20.30 uur zagen ze in Vecpré bij La Roche-en-Ardenne toevallig een leegstaande woning. ,,We stopten natuurlijk meteen en liepen om het pand heen om een plek te zoeken waar we naar binnen konden’’, zegt Boekelmans terugblikkend. Even later zagen de drie Nederlanders een aanbouw met een deur die openstond. ,,We kwamen in een stal vol oude flessen cola. Mijn beste vriend vond op een zolder nog meer flessen met gele vloeistof. Urine, dachten we en besloten ze niet te openen om te ruiken. Op dat moment kreeg ik een raar gevoel.’’

Schoonmaakbedrijf

Boekelmans kon het niet meteen thuisbrengen maar het werd erger toen ze de woonkamer van het vervallen pand binnenliepen. ,,Tussen nog meer colaflessen en rotzooi lag een matras met een smerig dekbed en een zwart uitgeslagen kussen waaronder wat kleding uitstak. Onder het dekbed zag ik bobbels. Het tafereel deed me denken aan de beelden in de YouTubefilmpjes van Frisse Kater, een schoonmaakbedrijfje voor extreme situaties. Nieuwsgierig als ik ben, besloot ik met mijn voet het dekbed een stukje op te tillen.’’

De drie vrienden kregen daarna de schrik van hun leven. ,,Het eerste wat ik zag, was een arm met iets wat leek op een spier. Het stonk enorm. Daarna zag ik een mannengezicht met een gebit en de rest van het lichaam met de kleding nog aan. Het was een hele rare situatie. Het bovenlichaam lag half buiten het matras. Het hoofd van de overledene was afgedekt met het zwart uitgeslagen kussen waarin ook bloedvlekken waren te zien. Erbovenop lag een schep die je gebruikt voor het leegscheppen van een haard.’’

Daar stonden ze dan met zijn drieën, niet meteen wetend wat te doen. ,,We zeiden wel eens tegen elkaar: wat als we een lijk vinden, maar nu was het dan zover. Buiten besloot ik de politie te bellen. Mijn opa is in 2014 om het leven gebracht. Zijn lichaam werd pas na een week of drie gevonden onder een trap. Ik moest meteen aan de nabestaanden van deze dode man denken. Wellicht was het een dakloze maar er is altijd iemand die hem mist’’, zegt de twintiger stellig.

Volledig scherm Door de moeilijke communicatie duurde de ondervraging door de politie maar liefst drie uur. © Iwan

Zijn maten en hij zaten daarna drie uur met enkele politieagenten die alles wilden weten over de zaak. Dat het zolang duurde, had vooral te maken met de communicatie. Boekelmans: ,,Zij spraken geen Engels of Nederlands, wij geen Frans. Via Google Translate hebben we stap voor stap uitgelegd hoe we het lijk hadden gevonden. Uiteindelijk mochten we in onze eigen taal een verklaring invullen, onder andere over wat we hadden aangeraakt.’’

Danig onder de indruk vervolgden de Nederlanders daarna hun weg naar de McDonald’s in Namen. ,,Ondanks onze ontdekking hadden we megahonger’’, zegt de Bredanaar. ,,De volgende dag kwam het besef pas van wat we gezien hadden.’’ Hij heeft twee scenario's over hoe de man om het leven is gekomen. ,,Door een misdrijf waarbij hij in zijn slaap is verrast en met het schepje is doodgeslagen of een natuurlijke dood waarna iemand die de politie niet durfde te bellen, zijn hoofd afdekte met het kussen en het op zijn plaats wilde houden door er de schep op te leggen.’'

Geen aanwijzingen voor misdrijf

Het Openbaar Ministerie in Marche-en-Famenne verklaarde tegenover Waalse media dat er geen aanwijzingen zijn van een misdrijf. Hoe lang het lichaam in de woning heeft gelegen, is nog onduidelijk. ,,De eigenaar was er in juni voor het laatst geweest, vernamen we van de politie’’, zegt Boekelmans. Hij kijkt met gemengde gevoelens terug op de lugubere ontdekking. ,,Het is een triest maar ook mooi verhaal.’’

Volledig scherm Mike Boekelmans in een leegstaande fabriek in Luxemburg. © Iwan

Volledig scherm Iwan. © Mike

Volledig scherm Julian (r) met links van hem Iwan. © Mike

