Nederlanders vrezen zwaarste orkaan in 22 jaar: 'Dit moeten we samen doorstaan'

Haar houten huis is inmiddels dichtgetimmerd, maar ze twijfelt of ze wel moet blijven. Vanochtend waardeerde het National Hurricane Center orkaan Irma op tot schaal 5. Met windsnelheden die zijn opgelopen tot meer dan 250 kilometer per uur is het maar de vraag of haar houten huis de orkaan overleeft. ,,Het is heel maf. Gisteren was de zee nog spiegelglad omdat er geen zuchtje wind stond. En ook nu is het nog prachtig weer’’, zegt Neunzig.