Nederlands bedrijf bestelt pakket van formaat uit China: 16 meter lang en 4 meter breed

Een hele operatie dat transport door het Enschedese bedrijf HST, met begeleiding van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW. In eerste instantie van de Rotterdamse haven naar de rijksweg A15. Als de chauffeur eenmaal op die snelweg rijdt mag hij alleen verder, maar hij wordt wel digitaal in de gaten gehouden en begeleid. Twee rijbanen zijn nodig voor de vrachtwagen die het gevaarte voor Richter Staalservice van Rotterdam naar Twente brengt. Deze rijstroken worden voor de truck vrijgemaakt. Rode matrixkruizen boven de weg sluiten een deel van het wegdek af voor het overige verkeer.

Via de Zuiderval

Eenmaal in Twente krijgt de chauffeur weer begeleiding. Die wacht hem op bij het kruispunt Azelo, waar het transport verder gaat over de rijksweg A35. In Enschede wordt gekozen voor de Zuiderval, de stad in. Het enorme gevaarte kan zo via de brede singels verder richting de Parkweg, de Hendrik ter Kuilestraat, de Kanaalstraat naar het bedrijf Richter Staalservice aan de Handelskade Noord.