Nederlands belastinggeld naar van seksfeesten beschuldigd Oxfam

Het gaat om geld dat via de Samenwerkende Hulporganisaties-actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haïti’ werd opgehaald. Die totale opbrengst was 111 miljoen euro. 41,7 miljoen euro daarvan werd door de Nederlandse overheid gedoneerd. De Nederlandse afdeling van de hulporganisatie Oxfam, Oxfam Novib, kreeg 15 miljoen euro van dat geld. Daarvan werd 8,3 miljoen euro besteed via Oxfam Groot-Brittannië. Het geld ging in 2010 en 2011 naar noodhulp en wederopbouw, schrijft Kaag op vragen van VVD-Kamerlid Bente Becker.

Onderzoek

Toen de Britse Oxfam in 2011 werd beschuldigd van het schenden van de eigen gedragscode, werden de uitgave van de organisatie in Haïti gecontroleerd door een accountant. Die constateerde dat er geen fraude is gepleegd met hulpgelden.

Een jaar later werd het ministerie van Buitenlandse Zaken door Oxfam Novib, de Nederlandse tak van de hulporganisatie, op de hoogste gesteld van de vermeende misstanden door Oxfam-medewerkers. In dat rapport werd ook gemeld dat verschillende medewerkers al waren ontslagen. De Algemene Rekenkamer bekeek de zaak en liet aan Oxfam Novib weten dat er ‘geen aanwijzingen van fraude zijn vastgesteld’. ,,De Algemene Rekenkamer beschouwde daarmee ‘de zaak’ als afgehandeld”, schrijft Kaag.

Toch laat de bewindsvrouw extra onderzoek doen door alle informatie binnen haar ministerie te verzamelen. ,,Doel is om na te gaan welke informatie het ministerie destijds heeft ontvangen van Oxfam Novid en wat het ministerie heeft gedaan met de ontvangen informatie.” Bij het onderzoek betrekt Kaag ook ‘een externe partij’. Medio maart stuurt zij het eindrapport naar de Tweede Kamer.

De Britse tak van Oxfam kreeg tussen 2010 en 2013 ook in totaal 5 miljoen euro aan Europees geld en 1,9 miljoen euro via VN-organisaties. Ook daaraan betaalde Nederland indirect mee.

