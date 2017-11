Nederlands hulpgeld voor ebola in zakken van fraudeurs

Vijf miljoen dollar dat bestemd was voor de bestrijding van ebola in West-Afrika is verdwenen in de zakken van fraudeurs. Ook Nederlands geld is verduisterd. Het Rode Kruis, dat verantwoordelijk was voor de geldbesteding, voelt zich ‘enorm bedonderd.’

Onderzoekers ontdekten dat in Liberia 2,7 miljoen dollar verdween naar salarissen van niet-bestaande medewerkers van het Rode Kruis. Ook werden hulpmiddelen voor een veel te hoge prijs ingekocht.



In Sierra Leone werkten de fraudeurs samen met lokale bankmedewerkers die 2 miljoen dollar doorsluisden naar Guinee. Ongeveer 1 miljoen dollar ging naar nepfacturen. Het onderzoek naar deze fraude is nog in volle gang.



Van de vijf miljoen dollar die werd verduisterd komt 27 duizend euro van Nederlandse donateurs. ,,We voelen ons enorm bedonderd. Door deze fraude zijn minder mensen geholpen dan we hadden gewild," reageert Rode Kruis-woordvoerder Merlijn Stoffels.

Ontslag

Door het ebolavirus kwamen tussen 2014 en 2016 meer dan 11.000 mensen om het leven. De meeste slachtoffers vielen in Liberia, Sierra Leone en Guinee. In totaal kregen de afdelingen van het Rode Kruis in de getroffen landen zo'n 100 miljoen dollar. Van het binnengekomen hulpgeld zijn destijds onder meer beschermende kleding als handschoenen, laarzen en gezichtsmaskers aangeschaft. Ook werd aan de bevolking voorlichting gegeven over de preventie van ebola, een ernstige infectieziekte die gepaard gaat met bloedingen in het lichaam.

Quote We gaan samen met de autoriteiten zorgen dat we een deel van het geld terugkrijgen Rode Kruis-woordvoerder Merlijn Stoffels Volgens Stoffels ontslaat het internationale Rode Kruis een aantal lokale medewerkers. ,,We gaan samen met de autoriteiten zorgen dat we een deel van het geld terugkrijgen.” Ook worden de financiële regels aangescherpt.



Het Rode Kruis maakt excuses richting zijn donateurs. ,,We hopen dat zij ook naar het grotere plaatje kijken. Het gaat om een relatief klein bedrag: 5 procent van het geheel. Mede dankzij onze inzet hebben we honderdduizenden levens gered en de crisis tot een einde gebracht. Ik hoop dat de mensen beseffen dat het Rode Kruis in een heel complexe gebieden werkt waar rampen en conflicten plaatsvinden, waar we snel moeten handelen. Dat neemt een risico tot fraude met zich mee.” Het onderzoek naar de fraude werd uitgevoerd door Price Waterhouse Coopers en KPMG.

