Nederlands slachtoffer aanslag Münster na maanden op ic alsnog overleden

Eerdman, garagehouder in het Twentse Albergen, raakte zwaargewond toen hij op zaterdag 7 april samen met zijn vriendin in het Duitse Münster werd aangereden door Jens R. De Duitser doodde meerdere mensen door met een camper in te rijden op een bomvol terras, waar op dat moment onder andere Ben Eerdman en zijn vriendin aanwezig waren na een vakantie.

Totaal op vijf

De 48-jarige Jens R. woonde in Münster. Hij kampte in de laatste jaren voor zijn daad met ernstige psychische problemen. Hij kreeg daar ook hulp voor, en deed één keer eerder een zelfmoordpoging. Hij kwam diverse keren in aanraking met de politie. Volgens de politie had hij in elk geval geen politiek motief en geen islamitische achtergrond.