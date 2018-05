Nederlandse bedrijven verdacht van meebouwen aan Krimbrug

Justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar zeven Nederlandse bedrijven die vermoedelijk meegeholpen hebben met de bouw van een brug van Rusland naar de Krim. Het gaat onder meer om een bedrijf uit Milsbeek en een bedrijf uit Dodewaard. Het Functioneel Parket startte het onderzoek naar aanleiding van publicaties in deze krant.

Zowel de bedrijven als de leidinggevenden zijn als verdachte aangemerkt. De bedrijven leverden machines, onderdelen daarvan, en zorgden voor installatie en onderhoud van de machines. Het Functioneel Parket wil niet zeggen om welke zeven bedrijven het gaat, maar bronnen hebben aan De Gelderlander bevestigd dat het bedrijf uit Milsbeek en het bedrijf uit Dodewaard er bij zitten.

Dematec Equipment uit Dodewaard leverde een krachtige heihamer die gebruikt werd bij de aanleg. Biljard Hydrauliek uit Milsbeek leverde belangrijke onderdelen voor die heihamer.

De 19 kilometer lange Krimbrug is het Westen een doorn in het oog. In maart 2014 nam Rusland de Krim in. Daarvoor was het schiereiland onderdeel van Oekraïne. De annexatie van de Krim was tegen de zin van Europa en de Verenigde Staten. Sindsdien zijn er zware sancties ingesteld voor het gebied.

In Nederland ligt de kwestie extra gevoelig na het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraine, waarschijnlijk door pro-Russische rebellen. Daarbij kwamen 193 Nederlandse passagiers om het leven. Met de brug wil de Russische president Poetin zijn greep op het schiereiland versterken. De brug gaat morgen open en is het prestige project in de regio.

Vanwege de sancties is meewerken aan de brug verboden, zo stelt het functioneel parket. In een verklaring stelt het parket: ‘ De bouw van deze brug wordt door het Hof van Justitie van de Europese Unie gezien als ondermijning van de territoriale integriteit van Oekraïne. Door het in strijd met de Europese sancties toch leveren van goederen en/of diensten wordt de sanctieregelgeving ondermijnd. Dat is ernstig, daarom treedt de overheid hiertegen op.'

Het onderzoek naar de zeven bedrijven en de eigenaren is nog bezig. De onderzochte periode is van november 2015 tot en met najaar 2017.

Verdachten aanleg Krimbrug kunnen zware straffen krijgen

Werken aan een brug? Waarom mag dat niet?

Het Westen ziet de inname van de Krim als een gewelddadige verovering van het gebied. Omdat er vanuit Rusland geen rechtstreekse weg leidt naar het schiereiland leggen de Russen nu een brug aan. Het Westen vindt dat we hier niet aan mee mogen werken. De Krim is van Oekraïne en niet van Rusland. In allerlei sancties is dit vastgelegd. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten. De bedrijven hebben deze sancties genegeerd. Overigens zijn de Russen van mening dat De Krim gewoon bij Rusland hoort. Het merendeel van de bewoners van het schiereiland is Russisch.

Wat hebben de verdachten gedaan?

Vooropgesteld; de bedrijven en de leidinggevende zijn verdachte. Het is nog niet bewezen dat ze de wet ook daadwerkelijk overtreden hebben. Justitie denkt dat ze materiaal of diensten geleverd hebben die gebruikt zijn voor de brug. Zo heeft het bedrijf uit Dodewaard een speciale heihamer geleverd die cruciaal was om de brug over zee aan te leggen. Uit onderzoek van de Gelderlander bleek dat medewerkers van het bedrijf ook zelf in Rusland aanwezig waren bij de aanleg. Het bedrijf uit Milsbeek leverde weer materiaal voor de heihamer. Een Russische delegatie bezocht Milsbeek voordat de heihamer werd aangekocht. De Russen hadden de brug vermoedelijk niet zo snel aan kunnen leggen zonder de hulp uit andere landen.

Wisten deze bedrijven dat dit niet mocht?

Dat is onduidelijk. Ze hadden het in ieder geval moeten weten. In september verklaarde de eigenaar van het bedrijf uit Dodewaard dat hij alleen aan de Russische kant van de grens gewerkt heeft. Hij ging er van uit dat dat was toegestaan. De directeur van het bedrijf uit Milsbeek zei dat hij niet eens wist dat de machine gebruikt werd voor de Krimbrug.

De Gelderlander publiceerde begin september over de bedrijven die aan de Krimbrug werkten. Waarom komt het justitie nu pas met deze informatie?

Hier zegt een woordvoerder van het Functioneel Parket het volgende over: ,,Waarheidsvinding kost de tijd die het nodig heeft. Het Functioneel Parket is van de complexe fraudezaken. Ervaring leert dat dit soort onderzoeken eerder enkele maanden dan enkele weken duurt." Kortom, het is ingewikkeld om uit te zoeken wie wat heeft gedaan in het buitenland en het is ook moeilijk om daar juridisch goed bewijs voor te verzamelen.

Wat hangt de verdachten boven het hoofd?