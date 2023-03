Nederlandse BenBits troeft multinational Mentos af: weg vrij voor ‘plasticvrije’ kauwgom

Perfetti Van Melle Benelux, wereldwijd opererende snoepgoedfabrikant van onder meer Mentos, geloofde niet dat BenBits de belofte over kauwgom met alleen natuurlijke ingrediënten kon waarmaken. Bij de Reclame Code Commissie kreeg de multinational gelijk, maar de rechtbank van Amsterdam oordeelde in juli vorig jaar al dat BenBits zijn kauwgom voorlopig ‘natuurlijk’ en ‘plasticvrij’ mag blijven noemen. Dat is nu bekrachtigd door het Hof van Justitie. In tegenstelling tot de eis van Perfetti is de kauwgom van BenBits volgens het Hof wel degelijk bereid op basis van een natuurlijke gombasis en mag de kauwgom van BenBits het predicaat ‘natuurlijk’ en ‘plasticvrij’ dragen.

Quote Gelukkig is BenBits nu het eerste Nederland­se merk dat plastic­vrij, natuurlijk en vegan is Milan Dontje, directeur BenBits

Milan Dontje, directeur van BenBits is blij met de uitspraak en kijkt vol goede moed naar de toekomst: ,,We mogen ons sinds vandaag - van de rechter - onze kauwgom officieel plasticvrij én natuurlijk noemen. En dat is uniek, want alle andere grote kauwgommerken maken hun kauwgom van plastic. En dat houden ze natuurlijk ’t liefst onder de pet. Want stel je voor dat iedereen weet dat ze eigenlijk plastic eten. Gelukkig is BenBits nu het eerste Nederlandse merk dat plasticvrij, natuurlijk en vegan is. Zo werken wij aan een duurzamere toekomst.”

Volledig scherm BenBits produceert de kauwgom in een unieke schildpadvorm in een fabriek in Heerhugowaard. © ANP / ANP

Eigen fabriek

Volgens Dontje betekent de uitspraak ook veel voor BenBits ‘als kleine en innovatieve speler’. ,,Wij hebben laten zien waar wij voor staan en geloven in een kauwgom en verpakking die beter is voor mens en milieu. Inmiddels produceren wij onze kauwgom in een unieke schildpadvorm in onze eigen fabriek in Heerhugowaard. Daarnaast zijn we enthousiast om onze toekomstplannen aan te kondigen met betrekking tot de uitbreiding van ons productaanbod. We hebben de welbekende salmiaksmaak vernieuwd en terug op de markt gebracht.”

Quote Het is heel lekker als je tegen zo'n grote club wint. Zij proberen met powerplay alle nieuwe spelers uit de markt te drukken Jochem Schouten, commercieel directeur BenBits BenBits was in de jaren 70 het eerste merk met suikervrije kauwgom in Nederland. Nu is 99 procent van alle kauwgom suikervrij. ,,Wij zijn als bedrijf een ‘gamechanger’ en dan heb je het altijd lastig’’, zegt commercieel directeur Jochem Schouten. ,,Het is heel lekker als je tegen zo'n grote club wint. Zij proberen met powerplay alle nieuwe spelers uit de markt te drukken. Dat laat zien hoe bang ze zijn voor deze ontwikkeling van natuurlijke kauwgom. Het is een heel gek idee dat je de hele dag op plastic zit te kauwen. Wij zijn er daarom van overtuigd dat over tien jaar 99 procent van de kauwgom ook plasticvrij is.’’

